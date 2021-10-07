После отравления алкоголем в российском регионе возбуждено два уголовных дела

Возбуждено два уголовных дела после отравления алкоголем в Оренбургской области

Следствие возбудило два уголовных дела после смерти девяти человек из-за отравления алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает на сайте ведомства региона.

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Погибшие были в возрасте от 36 до 73 лет. По предварительной версии, смерть произошла из-за отравления этанолом.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

О происшествии стало известно 7 октября. Изначально сообщалось, что шесть человек погибли в результате отравления, еще трое госпитализированы.