После отравления алкоголем в российском регионе возбуждено два уголовных дела

Следствие возбудило два уголовных дела после смерти девяти человек из-за отравления алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает на сайте ведомства региона.
Погибшие были в возрасте от 36 до 73 лет. По предварительной версии, смерть произошла из-за отравления этанолом.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).
О происшествии стало известно 7 октября. Изначально сообщалось, что шесть человек погибли в результате отравления, еще трое госпитализированы.