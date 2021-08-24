В российском регионе четыре человека погибли от отравления поддельным алкоголем

Четыре белоруса погибли в Карелии после отравления суррогатным алкоголем

В Пудожском районе Карелии четыре человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав передает ТАСС.

Граждане Белоруссии, являвшиеся работниками одного из предприятий российского региона, выпили, предположительно, суррогатный алкоголь. Согласно лабораторным данным, в нем содержался метиловый спирт.

«Один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя и поступивших в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова, умер. Всего умерло четыре человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент еще четыре человека, пострадавших от употребления поддельного алкоголя, госпитализированы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович назвал смертельную дозу алкоголя для человека. По его словам, 700-1000 миллилитров водки могут убить, если употреблять их без перерыва и без закуски.