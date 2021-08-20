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Россиянка попыталась реанимировать сожителя резиновым тапком и убила его

Жительница Нижнего Новгорода убила сожителя резиновым тапком в попытке реанимировать
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пьяная жительница Нижнего Новгорода до смерти забила сожителя резиновым тапком, пытаясь реанимировать его. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.

После распития алкоголя пара отправилась спать, однако женщина уснуть не смогла. Ночью ей показалось, что сожитель находится без сознания и нуждается в помощи. Она решила привести мужчину в чувства с помощью резинового тапка.

Обвиняемая нанесла своему сожителю большое количество ударов по голове, из-за чего он скончался на месте.

Ранее жительница Красноярска убила и расчленила сожителя, после чего спрятала его тело в холодильник. Так, в ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в результате которого красноярка нанесла мужчине смертельный удар ножом в область груди.

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