Россиянка расчленила сожителя и попыталась перевезти его тело в холодильнике

Жительница Красноярска убила и расчленила сожителя, после чего спрятала его тело в холодильник. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным правоохранительных органов, 39-летняя россиянка в ночь на 8 марта употребляла спиртные напитки с 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в результате которого красноярка нанесла мужчине смертельный удар ножом в область груди.

Спустя восемь дней с целью сокрытия следов преступления она расчленила тело убитого, упаковала в пакеты и положила в холодильник. После этого женщина вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города. В пути грузчики обратили внимание на капающую кровь и спросили у заказчицы, что находится внутри.

Жительница города призналась в преступлении. Грузчики вызвали полицейских, которые задержали подозреваемую.

Ранее Кировский районный суд приговорил 45-летнего самарца к десяти годам колонии особого режима за расчленение пристававшего к его подруге гостя. В начале сентября прошлого года сожительница обвиняемого позвала к себе в гости незнакомого мужчину. После распития алкогольных напитков приглашенный начал приставать к девушке. В ответ на это ее молодой человек, ранее осужденный за разбойное нападение и убийство, взял нож и нанес ему девять ударов, ставших смертельными.