Ревнивый россиянин расчленил гостя из-за приставаний к его подруге

Кировский районный суд приговорил 45-летнего самарца к десяти годам колонии особого режима за расчленение пристававшего к его подруге гостя. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В начале сентября прошлого года сожительница обвиняемого позвала к себе в гости незнакомого мужчину. После распития алкогольных напитков приглашенный начал приставать к девушке. В ответ на это ее молодой человек, ранее осужденный за разбойное нападение и убийство, взял нож и нанес ему девять ударов, ставших смертельными.

Затем убийца расчленил тело жертвы ножовкой и выбросил на улицу. Останки тела местные жители нашли во дворе и вызвали полицию.

Осенью 2019 года житель Омской области Евгений Гущин зарезал и расчленил 51-летнюю жену. Как установило следствие, супруги выпивали и стали ссориться из-за того, что женщина приревновала его к девушкам, с которыми Гущин переписывался на сайтах знакомств и в соцсети. Она поцарапала ему нос, отчего мужчина разозлился и ударил жену ножом в шею. Тело он перенес частями в спортивной сумке в лес и закопал в разных местах.