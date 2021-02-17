Раскрыты результаты повторной экспертизы останков расчлененного рэпера Картрайта

Результаты повторной экспертизы останков расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) показали, что его смерть носила неестественный характер. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Антона Кобита.

По его словам, как и в прошлый раз, у рэпера не обнаружили патологических состояний, которые могли бы стать причиной смерти. При этом экспертиза показала, что за несколько часов до смерти Картрайт получил травму живота. На это обстоятельство защита намерена обратить особое внимание.

Ранее сообщалось, что первая экспертиза также опровергла версию подозреваемой в убийстве рэпера Марины Кохал. Вдова Картрайта уверяла, что ее супруг умер от передозировки наркотиками, а она расчленила тело музыканта, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает. 26 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Кохал до 28 февраля 2021 года.