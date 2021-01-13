Раскрыты результаты экспертизы останков расчлененного рэпера Картрайта

Результаты экспертизы останков расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) опровергли версию подозреваемой, его вдовы Марины Кохал. Об этом РБК рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

Так, Кохал настаивала на том, что ее муж умер от передозировки наркотиками. Она признала, что расчленила тело музыканта, однако указала, что сделала это, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.

Выяснилось, что наличие наркотиков в организме погибшего не может «объективно расцениваться как признак отравления данными веществами». Также у него не выявлено патологических состояний, которые могли бы стать причиной смерти.

По словам Кобита, следствие установило, что незадолго до смерти рэпера женщина купила в аптеке инсулиносодержащий препарат. Уровень глюкозы в организме рэпера составлял 0,9 микромоль, что, по словам адвоката, очень мало. Также оказалось, что в останках Юшко полностью отсутствовала кровь. Адвокат предположил, что таким образом подозреваемая пыталась скрыть следы отравляющего вещества, которые должны были остаться в крови.

Кроме того, в экспертизе уточняется, что тело рэпера было разделено на 15 частей, у него отсутствуют восемь внутренних органов — поджелудочная и предстательная железы, пищевод, желчный и мочевой пузыри, кишечник и надпочечники. «Установлено, что была инъекция в ладонь правой руки, и инъекция была сделана не более чем за полтора часа до наступления смерти. Других следов не обнаружено, есть еще прижизненная рана в области подбородка», — заключил адвокат.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется вдова музыканта. Она свою вину не признает. 26 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Кохал до 28 февраля 2021 года.