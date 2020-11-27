Обвиняемая в убийстве рэпера Картрайта пожаловалась на следствие

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подала жалобу в Смольнинский суд на бездействие следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Юрий Авдеев пояснил, что стороне защиты до сих пор не были предоставлены результаты проведенной экспертизы тела музыканта. При этом уже назначена новая комиссионная судебная медицинская экспертиза останков. Он добавил, что это уже четвертая жалоба, две из которых были направлены в прокуратуру.

Юрист Сергей Лукьянов отметил, что следствие разрешило ознакомиться с результатами экспертизы тела Картрайта, но не указало сроки.

Ранее сообщалось, что следствие выяснило новые подробности убийства рэпера. По данным издания, к смерти музыканта мог привести инсулиносодержащий препарат «Новорапид Флекспен». Он указан в поиске смартфона, которым пользовались Марина и ее муж. По версии следствия, Кохал приобрела инсулиносодержащий препарат в аптеке и использовала его для убийства Юшко.

Причина смерти музыканта не установлена до сих пор. Следователям пока не удается выяснить: он умер вследствие употребления инсулина или же он лишь впал в кому, а скончался позже в результате механического воздействия острым предметом, использовавшимся для расчленения тела.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется супруга музыканта. Она свою вину не признает.