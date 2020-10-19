Заподозренную в убийстве тещу расчлененного рэпера Картрайта отпустили

В Санкт-Петербурге не стали арестовывать тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта из-за состояния здоровья подозреваемой. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РЕН ТВ.

Женщине стало плохо на судебном заседании. Она потеряла сознание и была госпитализирована. По данным канала, у нее случился гипертонический криз. Следствие отозвало ходатайство о ее аресте, суд оставил подозреваемую на свободе.

Ранее сообщалось, что тещу рэпера заподозрили в соучастии в убийстве Картрайта. По версии следователей, она помогала Марине Кохал расчленить тело мужа.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал на четвертый день после смерти мужа заявила, что он умер от передозировки наркотиков, после чего она расчленила тело супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Она свою вину не признает.