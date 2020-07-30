В расчленении рэпера Энди Картрайта участвовала его теща

В расчленении рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) участвовала его теща — мать Марины Кохал, супруги музыканта. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

С тещи следователи взяли подписку о невыезде.

Кроме того, при исследовании улик эксперты обнаружили подозрительные детали: на одном из предплечий погибшего имеются следы мужских рук, словно от захвата. Супруга рэпера тщательно вычистила всю квартиру, поставила благовония, чтобы избавиться от посторонних запахов.

Она также выбросила шприц, который якобы использовал ее муж, употребляя наркотики. При этом его друзья утверждают, что у него были проблемы с алкоголем, но запрещенные вещества он не употреблял.

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Ранее 30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была некриминальной, то есть подтвердятся слова супруги о передозировке наркотиками, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Супругу погибшего Марину Кохал отпустили без предъявления обвинений. Она ведет себя адекватно и дала последовательные показания по обстоятельствам произошедшего.

Тело музыканта отправили на экспертизу. По словам Кухал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кухал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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