Расчленившую рэпера Энди Картрайта жену отпустили

Марину Кухал, жену участника Versus Battle Энди Картрайта, расчленившую его тело, отпустили из Следственного комитета России после дачи ею объяснений о гибели супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Кухал отпустили без предъявления обвинений. «Она ведет себя адекватно, на все вопросы следователя ответила, дает последовательные показания, но, насколько они правдивы, покажут результаты экспертизы погибшего», — сказал собеседник издания. Он добавил, что все фрагменты тела собраны.

Ранее сообщалось, что Кухал решилась на расчленение мужа, чтобы скрыть причину его смерти от передозировки наркотиков. По ее мнению, это «бесславная смерть», поэтому ему лучше просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, затем разложила его в пять пакетов, которые спрятала в холодильник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее 30 июля сообщалось, что расчлененное тело отправили на экспертизу. Следователи пока не будут возбуждать уголовное дело до окончания проверки, которая может продолжаться около трех месяцев. Если подтвердится, что рэпер умер от передозировки наркотиков, то его супруге Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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