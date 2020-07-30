Следователи расценили как убийство смерть рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после смерти участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник.

По ее словам, расследование ведется по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В течение месяца следователи должны получить результаты экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была не криминальной, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Ранее 30 июля сообщалось, что тело погибшего отправили на экспертизу. По словам Марины Кухал, супруги рэпера, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то его жене Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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