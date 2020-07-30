Раскрыт мотив расчленившей мужа-рэпера из Versus Battle россиянки

Раскрыт мотив расчленившей участника Versus Battle Энди Картрайта его жены Марины. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает издание «Фонтанка».

По данным газеты, 36-летняя россиянка считала гибель мужа-рэпера от передозировки наркотиков «бесславной смертью», поэтому решила, что ему лучше просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, затем разложила его в пять пакетов, которые спрятала в холодильник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее 30 июля сообщалось, что расчлененное тело отправили на экспертизу. Следователи пока не будут возбуждать уголовное дело до окончания проверки, которая может продолжаться около трех месяцев. Если подтвердится, что рэпер умер от передозировки наркотиков, то его супруге Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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