Жена расчленила рэпера из Versus Battle

В Санкт-Петербурге задержана жена российского рэпера, участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, супруга музыканта Марина расчленила его тело, разложила по пакетам и сообщила, что муж скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Она хотела спрятать тело, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

В настоящий момент женщину допрашивают, судмедэксперты устанавливают истинную причину смерти музыканта.

27 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге в районе проспекта Художников было обнаружено расчлененное тело женщины.

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