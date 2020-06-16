Российский школьник нашел в реке останки расчлененного трансгендера

В Кировском районе Ленобласти в реке Мга обнаружили расчлененное тело. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по Ленинградской области.

Как уточняет «Фонтанка», фрагмент тела — женскую грудь — обнаружил, купаясь в реке, одиннадцатиклассник. О находке он сразу сообщил в полицию. На место приехала следственно-оперативная группа. Неподалеку было обнаружено тело мужчины — без рук, ног и головы. Следователи установили, что у погибшего были грудные импланты.

Назначена медицинская судебная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Московской области возле дачного поселка нашли две сумки с человеческими останками. По версии следствия, 24 мая в лесу были найдены фрагменты тела мужчины, давность смерти которого около десяти суток. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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