Сумки с человеческими останками нашли возле российского дачного поселка

В Московской области возле дачного поселка нашли две сумки с человеческими останками. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 24 мая в лесу были найдены фрагменты тела мужчины, давность смерти которого около десяти суток. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Криминалисты изучают обстоятельства произошедшего. Ведется работа по установлению личности погибшего, разыскиваются причастные к совершению преступления.

25 марта сообщалось, что в Тропаревском парке Москвы два дня подряд обнаруживали части человеческих тел. 4 марта около 18:00 в зоне отдыха «Тропарево» (улица Академика Бакулева, дом 18) были обнаружены четыре фрагмента человеческих рук. На следующий день, 25 марта, в том же районе были обнаружены еще несколько фрагментов человеческого тела.

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