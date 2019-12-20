На российском кладбище нашли женские ноги

На кладбище в Балихнинском районе Нижегородской области обнаружены ноги. Об этом в пятницу, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Юлия Склярова.

Находка была сделана 19 декабря — местная жительница обнаружила ноги, завернутые в пакеты. На место обнаружения выехали сотрудники СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), следователи выясняют личность погибшей, а также причастных к произошедшему.

По данному делу назначена медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Как отмечает нижегородский интернет-портал «PRO-город», ноги были женскими.

19 декабря стало известно, что раскрыто убийство найденного без рук и головы ювелира на реке в Подмосковье. Выяснилось, что следователи задержали двоих москвичей, подозреваемых преступлении.

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