На обочине российской дороги нашли человеческую голову

В Нижнекамске (Татарстан) на обочине дороги, ведущей к поселку Красный ключ, нашли человеческую голову. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 23 марта, сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий.

По его словам, утром в понедельник, 23 марта, прохожие обнаружили голову неизвестного мужчины с колото-резанными ранами, завернутую в пакет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»)

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности погибшего и для выяснения обстоятельств случившегося.

В декабре 2019 года сообщалось, что на кладбище в Балихнинском районе Нижегородской области обнаружены ноги. Находка была сделана 19 декабря — местная жительница обнаружила ноги, завернутые в пакеты. На место обнаружения выехали сотрудники СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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