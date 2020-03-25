В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел. Об этом в среду, 25 марта, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

По словам источника, 24 марта около 18:00 в зоне отдыха «Тропарево» (улица Академика Бакулева, дом 18) были обнаружены четыре фрагмента человеческих рук. На следующий день, 25 марта, в том же районе были обнаружены еще несколько фрагментов человеческого тела. Какие именно, источник не уточнил.

Как отмечает телеканал, пока не известно, принадлежат ли части тела одному человеку или нескольким людям. Возможно, они стали жертвами неизвестного убийцы.

23 марта сообщалось, что в Нижнекамске (Татарстан) на обочине дороги, ведущей к поселку Красный Ключ, нашли человеческую голову.

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