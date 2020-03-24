Стали известны детали расправы историка Соколова над любовницей

Появились детали расправы историка Олега Соколова над его любовницей, аспиранткой Анастасией Ещенко, которую он убил осенью 2019 года. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Как утверждает обвинение, 8 ноября 2019 года с 2:36 по 3:00 Соколов в ходе конфликта с Ещенко, который произошел на фоне ревности, он взял обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и выстрелил из него в голову потерпевшей, после чего начал ее душить. Соколов позже произвел из обреза еще три выстрела, так как девушка подавала признаки жизни. После этого Ещенко скончалась на месте происшествия.

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Соколов расчленил тело погибшей с использованием пилы-ножовки по дереву, кухонных ножей и топора. Затем попытался утопить останки в Мойке, однако был задержан.

20 марта стало известно, что Генпрокуратура России не нашла особой жестокости и надругательств над телом жертвы в уголовном деле историка Соколова, убившего и расчленившего любовницу.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил сожительницу и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В суде он заявил, что убитая первая набросилась на него с ножом.

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