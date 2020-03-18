СК завершил расследование дела историка-расчленителя Соколова

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, фигуранту дела вменяется две статьи — 105 УК РФ («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия»).

Петренко указала, что следователи собрали достаточную доказательственную базу. Материалы уголовного дела переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 марта сообщалось, что Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям. Он признал вину и раскаялся.

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Адвокат обвиняемого Александр Почуев сообщил, что намерен просить суд рассматривать дело в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии.

Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

Вместе с тем соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. По словам соседки убитой, подруги Евгении Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его.

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