Историк-расчленитель написал книгу о любви

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал любовный роман о своих отношениях с жертвой, части тела которой он пытался утопить в Мойке. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на адвоката Александра Почуева, представляющего интересы бывшего преподавателя СПбГУ в суде.

По словам юриста, автобиографическое произведение Соколова называется «Любовь». «Сейчас будут доработки его и будут правки. <...> Там, собственно, и сюжет такой — о его взаимоотношениях с погибшей», — добавил Почуев. Он подчеркнул, что без согласия родственников погибшей роман опубликован не будет.

Почуев добавил, что начинающий писатель уже «более-менее» пришел в себя и дает показания. Готовится ходатайство о дополнительной экспертизе. Также подано ходатайство о проведении фармакологической экспертизы «касательно тех препаратов, которые историк принимал накануне и в день трагедии».

Адвокат Соколова настаивает на том, что в момент убийства его подзащитный все же находился в состоянии аффекта, хотя экспертиза признала его вменяемым. «Установлен факт наличия длительной психотравмирующей обстановки. В связи с этим мы подготовили ходатайство об очных ставках, в части той клеветы, которая прозвучала в его адрес от девушки, заявившей о пытках утюгом», — сказал он.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом. «Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...» — сказал доцент и зарыдал.

Вместе с тем соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. По словам соседки убитой, подруги Евгении Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его.

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