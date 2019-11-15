Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе

Аспирантка Анастасия Ещенко, убитая и расчлененная доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, за два года до трагедии писала соседке по студенческому общежитию, что «теряет себя» и не может жить на два дома. Она не общалась с детьми историка, поскольку он сам не хотел этого. Переписку девушек публикует «Московский комсомолец».

По данным издания, о романе с преподавателем истории Соколовым Ещенко рассказала соседке Евгении Лукьяновой в январе 2015 года. Ее родители были не в курсе их связи с историком, поскольку тот был против.

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Два года спустя, в 2017 году, Ещенко писала Лукьяновой, что стала чувствовать напряженность в отношениях с преподавателем. «От этого ни мне, ни ему не хорошо. Да и просто разговоров не хватает, простых и чистых», — писала девушка.

Лукьянова: «Ты себя все меньше чувствуешь собой?»

Ещенко: «Да. Именно так».

Лукьянова: «И это не от Олега Валерьевича?»

Ещенко: «От него. Да. Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать».

Вскоре после этого, накануне Нового года, Ещенко и Соколов поехали за границу, но девушка не могла насладиться поездкой. «Стараюсь "просто жить", хоть никогда этого и не любила», — писала Ещенко соседке.

Новый год пара встречала не вместе. «Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — отметила Ещенко в переписке, уточнив, что Соколов не хочет, чтобы она общалась с его детьми.

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В мае 2019 года, за полгода до убийства, Ещенко писала соседке: «Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное... Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать».

По словам Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его. «Скакала по камням на коне, потому что он сказал», — так прокомментировала соседка участие девушки в клубе реконструкторов. Она отметила, что в отношениях Ещенко и Соколова была романтика. «Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок», — вспомнила Лукьянова.

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца. Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября.

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