Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Россия и Литва обменялись шпионами
Названы угрожающие личной жизни россиян растения
Террористы призвали боевиков-одиночек притворяться журналистами
Новую форму сборной России с флагом Сербии решили поменять
Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки собирался судиться за нее с матерью
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Турист попытался сфотографироваться в запрещенном месте и умер
Пропала страдающая болезнью Альцгеймера актриса из «Гостьи из будущего»
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой
Новости партнеров

Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе

Перейти в «Мою Ленту»
Анастасия Ещенко

Аспирантка Анастасия Ещенко, убитая и расчлененная доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, за два года до трагедии писала соседке по студенческому общежитию, что «теряет себя» и не может жить на два дома. Она не общалась с детьми историка, поскольку он сам не хотел этого. Переписку девушек публикует «Московский комсомолец».

По данным издания, о романе с преподавателем истории Соколовым Ещенко рассказала соседке Евгении Лукьяновой в январе 2015 года. Ее родители были не в курсе их связи с историком, поскольку тот был против.

Два года спустя, в 2017 году, Ещенко писала Лукьяновой, что стала чувствовать напряженность в отношениях с преподавателем. «От этого ни мне, ни ему не хорошо. Да и просто разговоров не хватает, простых и чистых», — писала девушка.

Лукьянова: «Ты себя все меньше чувствуешь собой?»

Ещенко: «Да. Именно так».

Лукьянова: «И это не от Олега Валерьевича?»

Ещенко: «От него. Да. Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать».

Вскоре после этого, накануне Нового года, Ещенко и Соколов поехали за границу, но девушка не могла насладиться поездкой. «Стараюсь "просто жить", хоть никогда этого и не любила», — писала Ещенко соседке.

Новый год пара встречала не вместе. «Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — отметила Ещенко в переписке, уточнив, что Соколов не хочет, чтобы она общалась с его детьми.

В мае 2019 года, за полгода до убийства, Ещенко писала соседке: «Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное... Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать».

По словам Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его. «Скакала по камням на коне, потому что он сказал», — так прокомментировала соседка участие девушки в клубе реконструкторов. Она отметила, что в отношениях Ещенко и Соколова была романтика. «Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок», — вспомнила Лукьянова.

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца. Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове
Названы время и место похорон убитой историком-расчленителем аспирантки
Стало известно о главном переживании историка-расчленителя в СИЗО
Другие материалы рубрики
Россия00:0314 ноября

«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»

Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
15:40Сегодня

Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки собирался судиться за нее с матерью

14:47Сегодня

Россиян предупредили о 20-градусном потеплении после аномального мороза

14:29Сегодня

Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек»

Россия00:0111 ноября

«Насилие вдруг стало нормой»

Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
13:39Сегодня

В детсаду рассказали об убившем падчерицу отчиме из Крыма

13:33Сегодня

Москва отреагировала на помилование российских шпионов в Литве

12:55Сегодня

Названы время и место похорон убитой историком-расчленителем аспирантки

Россия00:0310 ноября

«Граждане жили с фигой в кармане»

Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
12:40Сегодня

В Госдуме посочувствовали командующему ВМС Украины

11:58Сегодня

Поклонская рассказала о политических клоунах с Украины на российском ТВ

11:32Сегодня

Священник сбил на «зебре» беременную россиянку и ребенка

Россия
Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки собирался судиться за нее с матерью
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Россиян предупредили о 20-градусном потеплении после аномального мороза
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек»
Все материалы
Мир
Террористы призвали боевиков-одиночек притворяться журналистами
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Додик рассказал о бескорыстной помощи Путина
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Немец притворился ученым и заставил девушек бить себя током
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Британия опровергла вмешательство России в свою политику
Все материалы
Бывший СССР
Россия и Литва обменялись шпионами
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Полиция отказала Кличко в расследовании против главы офиса Зеленского
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Исключенная из партии Зеленского депутат рассказала об угрозах от руководства
Все материалы
Экономика
Чеченские чиновники попросились работать из дома
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Польша отказалась от российского газа ради США
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Россия попробует продать себя за рубеж по-новому
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Украина отреагировала на слова Путина об угрозе остановки транзита газа
Все материалы
Силовые структуры
Россия потребовала выдать задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Майор ФСБ захотел отдохнуть от работы и случайно выдал гостайну
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Историку Соколову предрекли возможную потерю рассудка
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой
Обнаруживший в Мойке историка-расчленителя Соколова рассказал о произошедшем
Все материалы
Наука и техника
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Израиль потерял «Железный купол»
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Все материалы
Спорт
Новую форму сборной России с флагом Сербии решили поменять
Илья Ковальчук«Больно видеть его в такой ситуации»
От Ковальчука избавились в НХЛ. Что ждет его дальше
Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова и нашел его слабое место
Алина Загитова, Рика Кихира и Елизавета Туктамышева«Русские фигуристки мозолят глаза»
Почему судьи занижают оценки Загитовой и Туктамышевой?
Сборная России потеряла одного из лидеров перед матчем с Бельгией
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Пьяный российский боец ММА избил прохожего и сел в тюрьму
Все материалы
Культура
Пропала страдающая болезнью Альцгеймера актриса из «Гостьи из будущего»
Артур Пилявин«Все земное стало странным…»
Этот артист сделал самый таинственный альбом 90-х и погиб. Музыку до сих пор не издали
Умер продюсер «Списка Шиндлера» и «Гладиатора»
Тот еще герой
 
Звезда «Анны Карениной» рассказала о съемках секс-сцен одним дублем
Зверский детектив, оборотни и человек с черными усами
Что читать детям и подросткам этой осенью: 15 лучших книг
44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Участницы «Последнего героя» обвинили героя шоу в домогательствах ради выигрыша
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Девушка тайно добавляла в блюда сестры секретные ингредиенты и разгневала мать
Все материалы
Ценности
Стало известно о роли «капли джина» в образах Елизаветы II
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Дочь Трампа появилась на публике в пижаме
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Выставленный на продажу цилиндр Гитлера вызвал споры
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Работавший без лицензии пластический хирург убил клиентку и сел в тюрьму
Все материалы
Путешествия
Турист попытался сфотографироваться в запрещенном месте и умер
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Сотрудники отелей перечислили самые странные просьбы постояльцев
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса снова побили
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Россияне признались в любви к выносу вещей из отелей
Все материалы
Из жизни
Мужчина показал хитроумный трюк по ловле рыбы и прославился
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Обнаружен редчайший трехрогий олень
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Женщина сбросила 40 килограммов после унизительного предположения официантки
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Безутешная невеста сыграла свадьбу над постелью смертельно больного жениха
Все материалы
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Премьеры главной мотовыставки мира
Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
Создан 3500-сильный грузовик с 27,9-литровым двигателем
Все материалы
Дом
Названы угрожающие личной жизни россиян растения
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
В России обезвредили обманувшую более тысячи человек банду риелторов
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
В России запретили посуточную аренду квартир
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы