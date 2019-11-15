Названы время и место похорон убитой историком-расчленителем аспирантки

Убитую в Санкт-Петербурге аспирантку Анастасию Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября. Об этом сообщил председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко, передает РИА Новости.

Родственники прилетят на Кубань с телом девушки 15 ноября, отпевание в станице состоится на следующий день в 11 часов по московскому времени, затем будут похороны. На каком кладбище они пройдут, пока неизвестно.

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12 ноября сообщалось, что земляки погибшей студентки начали добровольно собирать деньги для помощи семье Ещенко. Местные власти выразили готовность помочь родным девушки, если они обратятся с такой просьбой, а также рассказали, что ее семью знали только с положительной стороны. Историк Олег Соколов выразил желание оплатить похороны девушки.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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