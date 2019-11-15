Названы время и место похорон убитой историком-расчленителем аспирантки

Убитую в Санкт-Петербурге аспирантку Анастасию Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября. Об этом сообщил председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко, передает РИА Новости.
Родственники прилетят на Кубань с телом девушки 15 ноября, отпевание в станице состоится на следующий день в 11 часов по московскому времени, затем будут похороны. На каком кладбище они пройдут, пока неизвестно.
12 ноября сообщалось, что земляки погибшей студентки начали добровольно собирать деньги для помощи семье Ещенко. Местные власти выразили готовность помочь родным девушки, если они обратятся с такой просьбой, а также рассказали, что ее семью знали только с положительной стороны. Историк Олег Соколов выразил желание оплатить похороны девушки.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.