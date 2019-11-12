Односельчане начали сбор денег для семьи убитой историком Соколовым студентки

Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края начали собирать деньги для помощи семье Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края Алексей Брежнев, передает ТАСС.

Он отметил, что люди собирают пожертвования добровольно, а местные власти готовы помочь семье погибшей, если ее родственники обратятся с такой просьбой.

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Чиновник сообщил, что семью Ещенко — дедушку, бабушку, мать, отца и брата Анастасии — в селе знали только с положительной стороны.

Ранее сообщалось, что СПбГУ уволил Олега Соколова. 11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал доцента СПбГУ на два месяца. Соколов не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива. Вместе с тем обвиняемый заявил, что убитая первая набросилась на него с ножом. Отмечается, что они прожили вместе пять лет.

Анастасия Ещенко была убита своим преподавателем Олегом Соколовым. Его задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, позже он признался в преступлении и раскаялся. Соколов рассказал, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее во время ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.

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