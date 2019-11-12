СК проверит старые обвинения в отношении убившего аспирантку доцента Соколова

Руководство Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу проверит сообщения СМИ об избиении убившим аспирантку Анастасию Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым еще одной студентки. Об этом во вторник, 12 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о противоправных действиях Соколова в отношении другой студентки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Кроме того, Бастрыкин направил опытных криминалистов Главного управления криминалистики СКР в Санкт-Петербург для практической помощи в расследовании дела.

Ранее сообщалось, что в 2008 году в Москве девушка обвиняла преподавателя в жестоком избиении. Они находились в близких отношениях, в какой-то момент она заявила о желании расстаться, после чего, по ее словам, Соколов привязал ее к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать и убить.

Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки Анастасии Ещенко. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.

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