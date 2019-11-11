Убившего аспирантку историка заподозрили в связях с французскими элитами

Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, мог иметь связи с французскими элитами и, таким образом, быть причастен к политическим интригам в этой стране. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания Соколов имел отношение к организации визита французских депутатов в Крым в 2015 году. В частности, среди гостей была глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, чему якобы посодействовал именно историк.

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Позже Соколов вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который основала племянница Ле Пен — Марион Марешаль. Ради образования она ушла из политики, подчеркивает издание. Однако французский телеканал BFMTV предполагает, что учебное заведение было создано для объединения людей вокруг Марешаль, которые помогли бы ей в политической карьере. Также речь может идти об объединении вокруг близких по взглядам представителей правых партий.

В «Национальном объединении» отказались комментировать связь с российским историком, подчеркивает «Фонтанка». Французский институт также снял Соколова со всех постов.

Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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