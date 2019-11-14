Историк-расчленитель Соколов захотел оплатить похороны своей жертвы

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, хочет помочь с организацией ее похорон. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, сообщает Telegram-канал RT.

«Предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь, но понятно, что никакими деньгами не то что не откупиться, а не смягчить трагедию», — сказал адвокат. Он сообщил, что пытался связаться с семьей убитой, но назвал это «щепетильным делом».

Также защитник рассказал «Интерфаксу», что Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания в качестве обвиняемого. Адвокат призвал «воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса», чтобы следствие могло проходить объективно.

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12 ноября сообщалось, что земляки погибшей студентки начали добровольно собирать деньги для помощи семье Ещенко. Местные власти выразили готовность помочь родным девушки, если они обратятся с такой просьбой, а также рассказали что ее семью знали только с положительной стороны.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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