Историка-расчленителя уволили из СПбГУ за «аморальный проступок»

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил преподавателя исторического факультета, доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, за совершение «аморального поступка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Так, по словам собеседника агентства, Соколова уволили по пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса («Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы») приказом от 11 ноября.

Ранее в СПбГУ заявили, что «университет шокирован этим чудовищным преступлением».

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Суд заключил Соколова под стражу на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива.

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