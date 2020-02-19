Историк-расчленитель рассказал об условиях своего заключения

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, устраивают условия содержания в СИЗО. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, с Соколовым обращаются строго по закону. Историк посчитал условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительными. Отдельно он обратил внимание на хорошую работу библиотеки и возможность читать периодические издания.

Также Соколов рассказал, что уже дописал свой роман. «В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью», — отметил правозащитник.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик.

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