Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, признали психически здоровым. Об этом сообщила «Фонтанка», обнародовавшая итоги психиатрического обследования.

По данным издания, эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского пришли к выводу о вменяемости Соколова. Он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следствия, убивал свою сожительницу Анастасию Ещенко.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — говорится в заключении экспертов.

Также они установили отсутствие аффекта в действиях Соколова. По их мнению, в период убийства историку было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки. Об этом заявлял историк, когда объяснял причину убийства.

Признаков влияния луны на поведение Соколова психиатры тоже не обнаружили.

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Издание не смогло получить комментарий у адвоката историка Александра Почуева относительно результатов экспертизы, указав, что защитник, отмечавший свое 41-летие в Монако, был недоступен.

Доцент СПбГУ Соколов был задержан 9 ноября 2019 года при попытке утопить отрубленные женские руки в реке Мойке. Позже историк признался, что убил свою возлюбленную — аспирантку Анастасию Ещенко из ревности, а затем расчленил ее тело и пытался избавиться от улик. Сообщается, что после этого он планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. После ареста во время следственного эксперимента Соколов попытался ранить себя кортиком.

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