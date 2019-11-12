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Соседи историка-расчленителя рассказали подробности его отношений с аспиранткой

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Олег Соколов

Аспирантка Анастасия Ещенко, убитая и расчлененная 63-летним преподавателем исторического факультета СПбГУ доцентом Олегом Соколовым, никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему. Вместе с тем сожитель кидал ее на пол и доводил до слез. Об этом рассказали соседи доцента в беседе с «Московским комсомольцем».

«Могу подтвердить, что никакой агрессии с ее стороны не было, лишь плакала, когда он ее кидал со всей дури по комнате, и просила ее не трогать», — рассказала изданию соседка историка-расчленителя по лестничной клетке. Она добавила, что знает Соколова с детства. Так, когда она была ребенком, Соколов устраивал «пьяные тусовки, которые заканчивались порой ссорами и драками». Иногда соседям приходилось вызывать полицию.

В ночь убийства другой жилец дома слышал «очень унизительные слова», доносящиеся из квартиры доцента. По словам соседки, накануне убийства Соколов много пил и был «преисполнен ненависти». «Алкоголь тоже еще то зло, а с таким темпераментом, как у него, можно сказать, алкоголь становится оружием», — сказала она.

Ранее в суде Соколов заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом. «При упоминании моих детей она [Ещенко] начала беситься... <...> Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...» — сказал доцент и зарыдал. Вместе с тем при задержании Соколов сказал следователям, что убил Ещенко из ревности, — эта версия соответствовала и рассказу брата погибшей о ее планах пойти на день рождения к некоему другу.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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