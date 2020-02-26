Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Почуев.

Его подзащитного обвинили в незаконном хранении оружия после того, как он добровольно сдал следствию обрез. Почуев отметил, что Соколову это оружие досталось по наследству, он его не приобретал.

20 февраля сообщалось, что историк написал любовный роман о своих отношениях с убитой им молодой женщиной. Автобиографическое произведение называется «Любовь».

Защита настаивает на том, что в момент убийства Соколов находился в состоянии аффекта, хотя экспертиза признала его вменяемым.

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Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

Вместе с тем соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. По словам соседки убитой, подруги Евгении Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его.

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