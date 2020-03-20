Прокуратура не нашла жестокости в деле расчленившего любовницу историка Соколова

Генпрокуратура России не нашла особой жестокости и надругательств над телом жертвы в уголовном деле против историка Олега Соколова, убившего и расчленившего любовницу — аспирантку Анастасию Ещенко. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

По его словам, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу, установив, что Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. При этом, как считает Генпрокуратура, обвиняемый не действовал в рамках необходимой обороны.

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Защитник добавил, что не нашли своего подтверждения ложные обвинения, выдвинутые против историка, об истязаниях других потерпевших.

В ближайшее время Соколов будет этапирован из Москвы в Петербург. Адвокат предполагает, что судить его могут по видео-конференц-связи в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В суде он заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

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