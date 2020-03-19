Адвокат рассказал о мотивах расчленившего любовницу историка Соколова

Историк Олег Соколов стал жертвой манипуляций и совершил убийство своей любовницы — аспирантки Анастасии Ещенко — «на пике травли». Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Защита считает, что Соколова подтолкнуло к преступлению длительное психологическое и социально-психиатрическое воздействие. Также мотивом явилась, как указал адвокат, начавшаяся с 2018 травля историка в научном мире, к тому же в прессе девушка обвинила его в пытках и похищении, а впоследствии не подтвердила своих слов. Эта история стала поводом конфликта Ещенко и Соколова, аспирантка начала сомневаться в своем партнере, отметил Почуев. Он считает, что сложная ситуация сильно воздействовала на ее психику, а затем и Анастасия стала жертвой травли.

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Защитник отметил, что следствие так и не смогло ответить на вопросы, зачем и почему Соколов совершил убийство любимой женщины, на которой собирался жениться.

Почуев сообщил о решении отказаться от рассмотрения дела судом присяжных. Он считает, что с учетом негативного общественного мнения о Соколове это было бы самоубийством, передает Telegram-канал Life Shot.

18 марта Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела историка. Вскоре он предстанет перед судом.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В суде он заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

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