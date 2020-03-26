Из жизни
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В Магнитогорске при взрыве в жилом доме погибли два человека
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Волочкова рассказала о взятках в Большом театре
Кроссовки сотрудника Apple из 1990-х продали за тысячи долларов
UFC предсказали супербои каждую неделю после карантина
Очевидица рассказала о взрыве в жилом доме в Магнитогорске
Пожар после взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Раскрыты детали налога на вклады в России
В России подорожали iPhone
Новости партнеров

В брюхе крокодила-людоеда нашли съеденного человека

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jorge Silva / Reuters

На индонезийском острове Суматра убит крокодил-людоед с человеческими останками в брюхе. Об этом сообщает издание Borneo Post.

Останки предположительно принадлежат 78-летнему Лингаю Кабонгу (Lingai Kabong), который ушел на реку за съедобными побегами пальмы нипа и не вернулся. Через несколько дней после его исчезновения спасатели заметили в реке человеческую ногу и фрагмент тела, еще один фрагмент нашли на берегу.

Тем же вечером глава длинного дома из деревни Кабонга застрелил крокодила длиной 4,5 метра. Брюхо рептилии вскрыли в присутствии братьев исчезнувшего старика и нашли внутри ногу, руки и другие фрагменты съеденного человека. Останки были переданы полиции для экспертизы.

На Суматре водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них на острове встречаются гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

Длинные дома — узкие здания, которые строят жители Суматры и Калимантана. В прошлом такие постройки были распространены и в Европе, а также в доколумбовой Америке. Длинными домами, в частности, являлись медовые залы викингов и жилища германских скотоводов IV-III веков до нашей эры.

В Индонезии из соцветий пальмы нипа делают пальмовое вино, из которого гонят крепкий спиртной напиток арак. Лепестки нипы добавляют в травяной чай, а из сока получают пальмовый сахар джаггери. Побеги нипы можно есть и сырыми.

В 2019 году сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения животного погиб мужчина. На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке его останки. Тело было перекушено пополам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Killer crocodile shot dead, human remains found in belly
Нападение крокодила на женщину сняли на видео
Школьник вырвался из пасти крокодила благодаря находчивости
Крокодил перекусил мужчину пополам
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0221 марта

«Раздать все деньги — это отличная идея»

Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
17:07Сегодня

Мужчина на карантине послал собаку в магазин за чипсами

15:44Сегодня

Принц Гарри сменит фамилию после отречения от королевских полномочий

14:40Сегодня

Крокодил съел нарушившего карантин по коронавирусу мужчину

Из жизни00:0224 марта

«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»

История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
13:44Сегодня

Врачи трижды отправляли домой мужчину с коронавирусом и погубили его

12:58Сегодня

Верховный правитель Малайзии с женой ушли на карантин из-за коронавируса

11:25Сегодня

Мужчина не смог организовать сыну достойные похороны из-за коронавируса

Из жизни00:0316 марта
Лана и Стивен

«Не позволяйте обмануть вас»

Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
10:10Сегодня

Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой

09:07Сегодня

Мужчина уличил в измене заразившегося коронавирусом жениха

07:00Сегодня

Ребенок 16 часов просидел с трупом зараженной коронавирусом матери

Россия
Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
В регионах России начали закрывать торговые центры по примеру Москвы
В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки
Власти приняли беспрецендентные меры безопасности. Что нужно знать москвичам?
Москва-река стала чище
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России
В Петербурге вслед за Москвой закроют все бары и клубы из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Британский флот проследил за движением российских военных кораблей
ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России
Почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Раскрыты задачи российских специалистов по борьбе с коронавирусом в Италии
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Попытки спасти цены на нефть признали безнадежными
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Определены траты на поддержку российских семей из-за коронавируса
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Газпромбанк пообещал своим клиентам поддержку в период кризиса
Банк России сохранил ключевую ставку
ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?
В России изменят правила госзакупок из-за коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист «Спартака» высказался о сумасшествии россиян во время пандемии
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Все материалы
Культура
У Лещенко начался отек легких
Винокур раскрыл подробности состояния Лещенко
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Звездная болезнь
Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Зараженному коронавирусом Лещенко припомнили недавний поход к Малахову
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Роскомнадзор потребовал удалить фейки о комендантском часе в Москве
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Блогер облизал сиденье унитаза ради популярности и заразился коронавирусом
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Соловьев пустился в пляс
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина уличил в измене заразившегося коронавирусом жениха
Ребенок 16 часов просидел с трупом зараженной коронавирусом матери
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Врач рассказала о переполненной реанимации с молодыми больными коронавирусом
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Зараженный коронавирусом мужчина сделал предупреждение из реанимации
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
Полноприводный УАЗ стал домом на колесах за 2,7 миллиона рублей
Колеса для Крепкого орешка
Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино
ГИБДД отменит часть штрафов и перейдет на работу онлайн
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
В США продали 40-летние «Жигули» за 1,4 миллиона рублей
Автомобили, ставшие арт-объектами
Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства
Datsun зарегистрировал название для новой модели в России
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Оренбургской области открылся дом культуры
В Красноярске взорвали дымовую трубу
Югра первой в России объединит все услуги образования в одном приложении
Все материалы