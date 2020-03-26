В брюхе крокодила-людоеда нашли съеденного человека

На индонезийском острове Суматра убит крокодил-людоед с человеческими останками в брюхе. Об этом сообщает издание Borneo Post.

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Останки предположительно принадлежат 78-летнему Лингаю Кабонгу (Lingai Kabong), который ушел на реку за съедобными побегами пальмы нипа и не вернулся. Через несколько дней после его исчезновения спасатели заметили в реке человеческую ногу и фрагмент тела, еще один фрагмент нашли на берегу.

Тем же вечером глава длинного дома из деревни Кабонга застрелил крокодила длиной 4,5 метра. Брюхо рептилии вскрыли в присутствии братьев исчезнувшего старика и нашли внутри ногу, руки и другие фрагменты съеденного человека. Останки были переданы полиции для экспертизы.

На Суматре водятся гребнистые крокодилы, входящие в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них на острове встречаются гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

Длинные дома — узкие здания, которые строят жители Суматры и Калимантана. В прошлом такие постройки были распространены и в Европе, а также в доколумбовой Америке. Длинными домами, в частности, являлись медовые залы викингов и жилища германских скотоводов IV-III веков до нашей эры.

В Индонезии из соцветий пальмы нипа делают пальмовое вино, из которого гонят крепкий спиртной напиток арак. Лепестки нипы добавляют в травяной чай, а из сока получают пальмовый сахар джаггери. Побеги нипы можно есть и сырыми.

В 2019 году сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения животного погиб мужчина. На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке его останки. Тело было перекушено пополам.

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