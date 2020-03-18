Школьник вырвался из пасти крокодила благодаря находчивости

Находчивость и быстрая реакция помогли девятикласснику из бангладешского города Багерхат вырваться из пасти крокодила. Об этом сообщает местное издание The Daily Star.

Нападение произошло, когда 15-летний Шейх Ракиб (Sheikh Rakib) купался в пруду перед гробницей хана Джахана Али. В этом пруду живут по меньшей мере четыре болотных крокодила. «Откуда ни возьмись появляется крокодил, хватает меня за правую ногу и тащит в воду, — рассказывает он. — Я стал бить его кулаком по глазам и ноздрям, и в какой-то момент он меня отпустил. Я сразу же выбрался на берег».

Школьника доставили в больницу. Там медики обработали и перевязали полученные им раны. Его жизни ничего не угрожает.

Болотные крокодилы обитают на территории Индостана и прилегающих стран. Средняя длина самца — от 3,2 до 3,5 метра при весе до 200 килограммов, однако доминантные особи могут вырастать до 4,5 метра и весить до 450 килограммов.

В 2018 году сообщалось, что в индийском штате Одиша две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.

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