Женщины отбили рыбака у крокодила

В индийском штате Одиша (Орисса) две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Об этом сообщает издание Orissa Post.

Хищник запутался в сетях, которые 30-летний Кина Мандал (Kina Mandal) забросил в реку. Когда тот вытащил их из реки, рептилия бросилась на него, схватила за руку и поволокла к воде.

Крики рыбака услышали две женщины, которые ловили рыбу в канале неподалеку. Чтобы отпугнуть крокодила, они принялись швырять в него камни. В итоге хищник бросил свою добычу и скрылся в реке.

Мандал получил серьезную травму руки. Местные жители помогли ему добраться до больницы. Там его навестили представители лесного ведомства, которое обещает взять на себя все расходы на лечение.

В апреле сообщалось, что в штате Одиша (Орисса) в результате нападения крокодила погиб 14-летний школьник. Жители деревни винят в гибели мальчика власти, которые, вопреки обещаниям, так и не возвели ограду от крокодилов.

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