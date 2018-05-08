Женщина рассказала о нападении четырехметрового крокодила-людоеда

Жительница австралийского города Кэрнс Лиэнн Митчелл (Leeann Mitchell) впервые поделилась воспоминаниями о нападении крокодила-людоеда, которое она пережила два года назад. Об этом сообщает издание Cairns Post.

В мае 2016 года Митчелл отправилась на безлюдный пляж в 130 километрах от Кэрнса, чтобы отпраздновать успешное завершение курса лечения от рака груди. С ней поехала ее подруга Синди Вэлдрон (Cindy Waldron). Женщины познакомились еще в школе и дружили более 30 лет.

Они стояли на мелководье и смеялись, когда Синди неожиданно вскрикнула. Лиэнн решила, что ту напугали водоросли, коснувшиеся ноги, или еще какая-то мелочь, и протянула подруге руки. В действительности Синди схватил крокодил. Женщины вцепились друг в друга, и рептилия потащила их от берега.

«Мы преодолели большое расстояние. Я не чувствовала под ногами ничего», — рассказывает Лиэнн. — Я высвободила руку, нащупала верх его головы и попыталась ударить его, попыталась бороться». Несмотря на это, крокодил потащил их дальше с прежней силой.

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Женщина вспоминает, что изо всех сил держалась за Синди одной рукой и пыталась поднять другую, чтобы схватиться за нее. «И тут она исчезла», — говорит Митчелл. Она кричала имя подруги и ныряла за ней, но под водой ничего не увидела.

Митчелл доставили в больницу с колотыми ранами на руке. Полиция и добровольцы безрезультатно прочесывали окрестности, пишет Stuff.co.nz, а на пляже установили ловушки. Через несколько недель в одну из них попал гребнистый крокодил длиной 4,3 метра. В его желудке нашли останки человека.

Гребнистые крокодилы входят в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В феврале сообщалось, что на Северной территории Австралии поймали двух огромных гребнистых крокодилов, которые истребляли скот. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра. Их клыки были лишь немногим короче ладони взрослого мужчины.

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