Австралиец поймал живьем двух огромных крокодилов с клыками величиной с ладонь

В Австралии поймали двух огромных гребнистых крокодилов, которые истребляли скот на Северных территориях страны. Об этом сообщает ABC News.

Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра. Их клыки были лишь немногим короче ладони взрослого мужчины. Ловец крокодилов Роджер Мэтьюс окрестил хищников Гоббо и Кроко в честь своих друзей, которые отказались ему помогать.

Мэтьюс рассказал изданию NT News, что использовал специальный крюк, чтобы привлечь внимание крокодилов. Когда один из хищников выглянул из воды, он набросил на его морду петлю. Ту же операцию ловец повторил с другой рептилией.

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Крокодилы оказались такими крупными, что для их транспортировки понадобился трактор. Мэтьюсу не удалось найти ферму, готовую приютить животных, поэтому их пришлось умертвить. Он планирует продать их шкуры и черепа.

Мэтьюс утверждает, что популяция крокодилов растет. «Это показывает, что они мигрируют, и есть еще, — цитирует его ABC News. — Мы встречаем их в местах, где крокодилов никогда не было».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В октябре сообщалось, что гребнистые крокодилы в австралийском штате Квинсленд стали более агрессивными и переселяются ближе к городам.

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