Рыбаки четыре дня прятались от крокодилов на крыше застрявшей машины

В австралийском штате Западная Австралия спасли рыбаков, которые застряли в болотистой прибрежной зоне. Об этом сообщает ABC News.

Двое мужчин с собакой отправились на рыбалку в пятницу, 17 ноября. Их близкие подняли тревогу после того, как в понедельник они не вернулись домой. Пропавших искали больше суток и нашли только 21 ноября.

Как оказалось, внедорожник, на котором они ехали, увяз в безлюдных местах к северу от города Брум (округ Кимберли). В какой-то момент один из рыбаков заметил подбирающегося к машине крокодила. Мужчины решили скрыться от рептилии на крыше автомобиля. К тому времени, как подоспела помощь, они уже четыре ночи провели на крыше своего внедорожника.

«Не представляю, что происходило у них в головах после пяти дней в таком месте, да еще и при довольной жаркой погоде», — отметил сотрудник полиции города Брум Марк Балфур (Mark Balfour). Он рассказал, что рыбаки были крайне изнурены, обезвожены и получили тепловой удар.

В сентябре сообщалось, что возле реки Фицрой в австралийском штате Квинсленд нашли убитого гребнистого крокодила длиной 5,2 метра. Местных жителей предупредили, что теперь рептилии могут вести себя более агрессивно.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются в Австралии, а также на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии и в Папуа — Новой Гвинее.