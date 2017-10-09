Австралийские крокодилы стали агрессивнее

Гребнистые крокодилы в австралийском штате Квинсленд стали более агрессивными и переселяются ближе к городам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Если за весь 2015 год в северной части штата было замечено лишь 345 крокодилов, то за первые девять месяцев 2017 года — уже 477.

Владелец рыболовной компании Лайтон Хеффер (Lyton Heffer) утверждает, что поведение рептилий изменилось. «Я не думаю, что человеческая активность может их теперь напугать, — говорит он. — Они вторгаются в места, где в прошлом их не было».

Министр охраны окружающей среды штата Стивен Майлз (Steven Miles) заявил, что растущее поголовье хищников потребовало удвоить численность сотрудников, которые занимаются мониторингом крокодилов и обеспечением безопасности.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В сентябре сообщалось, что возле реки Фицрой в Квинсленде нашли убитого гребнистого крокодила длиной 5,2 метра. После этого местных жителей предупредили, что теперь рептилии могут вести себя более агрессивно.