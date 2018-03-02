В брюхе шестиметрового крокодила нашли человеческие ноги и руку

На острове Борнео крокодил съел работника плантации масличной пальмы. Об этом сообщает The Jakarta Post.
Это произошло в деревне Маруканган. В среду, 28 февраля, 36-летний Анди Асо Эранг (Andi Aso Erang) пропал без вести, после того как ушел к реке, чтобы наловить моллюсков. Его жена в сопровождении нескольких жителей деревни отправилась на поиски. Они обнаружили только его мотоцикл и шлепанцы. На следующий день на берегу было найдено тело Эранга без ног и левой руки.
Неподалеку от предполагаемого места исчезновения мужчины заметили шестиметрового крокодила. Сотрудник местной полиции пять раз выстрелил в рептилию и убил ее. Мертвого хищника вытащили на берег, вспороли ему брюхо и обнаружили в желудке руку и ноги.
На острове Борнео распространены гребнистые крокодилы, которые считаются одними из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. The Jakarta Post отмечает, что в 2016 году крокодилы десять раз нападали на людей в этой части острова и убили семь человек.
В феврале сообщалось, что жители кенийской деревни обнаружили в желудке убитого крокодила человеческую руку. После этого они осушили часть реки и нашли другие части тела погибшего.