В брюхе шестиметрового крокодила нашли человеческие ноги и руку

На острове Борнео крокодил съел работника плантации масличной пальмы. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Это произошло в деревне Маруканган. В среду, 28 февраля, 36-летний Анди Асо Эранг (Andi Aso Erang) пропал без вести, после того как ушел к реке, чтобы наловить моллюсков. Его жена в сопровождении нескольких жителей деревни отправилась на поиски. Они обнаружили только его мотоцикл и шлепанцы. На следующий день на берегу было найдено тело Эранга без ног и левой руки.

Неподалеку от предполагаемого места исчезновения мужчины заметили шестиметрового крокодила. Сотрудник местной полиции пять раз выстрелил в рептилию и убил ее. Мертвого хищника вытащили на берег, вспороли ему брюхо и обнаружили в желудке руку и ноги.

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На острове Борнео распространены гребнистые крокодилы, которые считаются одними из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. The Jakarta Post отмечает, что в 2016 году крокодилы десять раз нападали на людей в этой части острова и убили семь человек.

В феврале сообщалось, что жители кенийской деревни обнаружили в желудке убитого крокодила человеческую руку. После этого они осушили часть реки и нашли другие части тела погибшего.

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