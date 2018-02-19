Жители деревни вспороли брюхо крокодилу и нашли там часть соседа

Жители кенийской деревни Кантуни, округ Макуени, расправились с крокодилом, который съел человека. Об этом сообщает издание Standard.

Жертвой хищника стал мужчина средних лет, отправившийся ловить рыбу на реку Ати. Когда он не вернулся с рыбалки в пятницу, 16 февраля, его родственники подняли тревогу. К поискам пропавшего присоединились местные жители.

На берегу нашли вещи рыбака, неподалеку от которых грелся крокодил. Участники поисковой операции поймали рептилию, вспороли ей брюхо и обнаружили в желудке человеческую руку. После этого местные жители осушили часть реки и нашли другие части тела погибшего.

Член парламента Дэниел Маанзо (Daniel Maanzo) призвал Кенийскую природоохранную службу ликвидировать живущих в реке крокодилов, которые, по его словам, не приносят никакой пользы.

В Кении распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными зверями, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2017 году сообщалось, что в индонезийском округе Кутай-Картанегара крокодил убил заклинателя крокодилов.

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