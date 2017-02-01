Крокодила со свиньей в зубах сняли на видео при помощи беспилотника

Пользователю YouTube с ником Milan MG удалось запечатлеть на видео крупного гребнистого крокодила, плывущего вдоль берега Папуа — Новой Гвинеи со свиньей в зубах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Чтобы снять хищника с безопасного расстояния, автор использовал квадрокоптер. «Когда крокодил голоден, то обычно хватает свиней или собак, живущих в деревне поблизости, — рассказал пользователь британскому изданию. – Мне повезло застать его, когда он утащил свинью и возвращался домой».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.