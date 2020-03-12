Дети попытались выманить крокодила на берег реки и едва не угодили ему в пасть

В Австралии дети попытались выманить гребнистого крокодила на берег реки и едва не угодили в пасть хищника. На видео обратило внимание издание The Advertiser.

В среду, 11 марта, группа детей наблюдала за крокодилом на берегу реки в австралийском штате Квинсленд. Они пытались выманить хищника из воды, чтобы посмотреть, насколько он большой. Когда тот почуял потенциальную добычу, он приблизился к детям и попытался наброситься на них, широко раскрывая пасть.

Инцидент сняла проходившая мимо местная жительница Рози Вулла (Rosie Woolla). Она рассказала, что дети кидали свои вещи и камни в воду, чтобы спугнуть крокодила, но тот не отступал. Только когда они в ужасе разбежались в разные стороны, хищник уплыл обратно вглубь реки. В результате никто не пострадал.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

Ранее сообщалось о крокодиле, который напал на 11-летнего мальчика, растерзал его и утащил на глубину реки. Инцидент произошел в Зимбабве, спасательные службы не успели спасти ребенка.

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