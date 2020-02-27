Огромный крокодил напал на плывшую по реке корову и попал на видео

Гид по спортивной рыбалке из австралийского города Кернс снял видео, как огромный крокодил напал на плывшую корову. На кадры обратило внимание издание Daily Mail.

Утром в четверг, 27 февраля, Гид Ким Андерсен (Kim Andersen) вез двух туристов из американского штата Аляска на рыбалку на реке Дейнтри в австралийском штате Квинсленд. Они заметили плывущую по реке корову.

Андерсен достал телефон и начал снимать видео. На записи слышно, как он шутливо говорит: «Корова в свободном плавании на реке Дейнтри». Неожиданно из воды вынырнул четырехметровый крокодил и сомкнул челюсти на животе коровы. Откусив большой кусок, рептилия снова погрузилась в темную реку. Один из туристов пошутил: «У коровы интересная техника плавания».

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, нашли останки съеденного крокодилом рыболова. На берегу нашли голову, часть туловища и левую ногу пропавшего мужчины.

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