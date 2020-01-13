Притаившийся крокодил съел половину спасенной подростком черепахи

Подросток из австралийского города Таунсвилл прыгнул в океан, чтобы спасти барахтавшуюся в воде черепаху, но неожиданно появившийся крокодил отгрыз половину животного. Об этом сообщает издание 1 News.

В субботу, 11 января, 15-летний Кори Саммервилль (Coree Summerville) рыбачил на побережье Таунсвилла. Он заметил черепаху, которая барахталась в воде вверх брюхом. Саммервилль решил спасти рептилию и прыгнул в воду, чтобы вытащить ее на берег.

Когда подросток оказался в воде и схватил черепаху, неожиданно появился двухметровый крокодил. Он откусил половину черепахи, повернулся и уплыл в море. Подросток не пострадал.

Позднее он рассказал, что в тот же день видел в воде темный силуэт и принял его за акулу, но оказалось, что это гребнистый крокодил. Он предположил, что рептилия услышала, как он прыгнул в воду, и это спровоцировало нападение.

Места для купания на побережье Таунсвилла были закрыты после произошедшего. Ежегодно поступают десятки сообщений о наблюдении крокодилов в этом районе.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

Ранее сообщалось, что в Брунее крокодил укусил работника плантации за ногу, когда тот рыбачил на пляже с двумя друзьями. Они прибежали на его крики, вынудили крокодила разжать зубы и прогнали животное.

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