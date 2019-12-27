Рыбак полез за удочкой в тростник и погиб в пасти крокодила-людоеда

Житель зимбабвийской деревни Силобела, провинция Мидлендс, погиб в пасти крокодила-людоеда, когда пытался помочь другу извлечь запутавшуюся в тростниках удочку. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.

53-летний местный житель Юлиус Хоко (Julius Hoko) отгонял скот на пастбище. Около дамбы он увидел своего друга, который рыбачил, и присоединился к нему. Удочка рыболова застряла в тростнике, и Хоко попытался достать ее. В этот момент зимбабвиец потерял равновесие и упал в воду. Там на него сразу же напал крокодил.

Младший брат Хоко Таурай (Taurai) рассказал, что друг не смог помочь Хоко в борьбе с рептилией. Местные жители извлекли тело погибшего из воды и доставили в морг.

Произошедшее вызвало яростные протесты со стороны жителей деревни. Они с 2017 года просили руководство национальных парков Зимбабве истребить опасного крокодила, который тогда на этом же месте убил маленькую девочку. Кроме того, рептилия регулярно истребляет принадлежащий жителям скот.

Представитель местных властей Мтохозиси Маноки Мпофу (Mthokhozisi Manoki Mpofu) заявил, что причиной трагедии стала засуха. «Из-за засухи люди вынуждены рыбачить, чтобы выжить. И тогда они вступают в контакт с крокодилами. Мы предлагали руководству парка истребить опасных рептилий, но они отказались», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в окрестностях города Нкотакота, Малави, подросток погиб в пасти крокодила на глазах у друзей. 15-летний Миксон Джемсон (Mickson Jamson) с друзьями пошел купаться на реку, и когда он был в воде, его схватил крокодил.

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