Жертву крокодила-людоеда вычислят по содержимому его брюха

Полиция австралийского штата Квинсленд начала расследование с целью установления личности жертвы крокодила-людоеда по содержимому его брюха. Об этом сообщает издание Newsweek.

В июле на крокодиловой ферме в квинслендском городе Рокгемптоне умер гребнистый крокодил длиной 4,5 метра. В его желудке обнаружили ортопедическую пластину с шестью винтами из нержавеющей стали, используемую при хирургическом лечении переломов костей ног. Она могла принадлежать человеку, съеденному рептилией.

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Чтобы вычислить личность погибшего, квинслендские полицейские проверяют информацию о пропаыших без вести. Планируется провести тесты ДНК и побеседовать с родственниками возможных жертв. Кроме того, рассматривается версия, согласно которой человек с ортопедической пластиной был жертвой убийцы, который затем скормил его крокодилу, чтобы замести следы.

Наиболее вероятной жертвой хищника считают австралийца Даррена Макаллистера, который исчез в ноябре 2006 года. В последний раз его видели на полуострове Кейп-Йорк в Квинсленде, куда он приехал, чтобы поохотиться на диких свиней.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В мае сообщалось, что в малайзийском городе Тавау, штат Сабах, представители департамента дикой природы поймали крокодила-людоеда, весившего полтонны. Предположительно, 23 апреля пойманная рептилия убила местного жителя Зайнуддина Бедду (Zainuddin Bedda).

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